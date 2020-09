finanse 1 godzinę temu

PKN Orlen: Do programu 'Orlen w portfelu' dołączyło 7 tys. inwestorów

PKN Orlen zwiększył dostępność programu "Orlen w portfelu", skierowanego do inwestorów indywidualnych. Koncern z pięciu do sześciu zwiększył liczbę brokerów, u których można przystąpić do projektu, podała spółka. Do BM PKO BP, BM mBanku, Bossa.pl, BM Alior Banku oraz DM Noble Securities dołączyło Santander Biuro Maklerskie. Łącznie prowadzą oni ok. 60% rachunków maklerskich w Polsce. Z portalu orlenwportfelu.pl korzysta już ponad 120 tys. użytkowników, a ponad 7 tys. zdecydowało się dołączyć do samego programu.