PKN Orlen: Energa planuje budowę farmy PV Mitra o mocy ok. 100 MW

"W zaprezentowanej przez nas niedawno strategii Orlen2030 jasno zadeklarowaliśmy, że będziemy inwestować w odnawialne źródła energii. Już teraz posiadamy ok. 450 MW zainstalowanych w OZE, a w perspektywie dekady chcemy zwiększyć nasze odnawialne moce do 2,5 GW. W tym roku planujemy pozyskanie pozwolenia na realizację jednej z największych farm fotowoltaicznych w Polsce. Będzie to kolejny ważny krok w rozbudowie nowoczesnego, niskoemisyjnego segmentu energetycznego i dalszej dywersyfikacji źródeł przychodów koncernu" - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Projekt PV Mitra znajduje się w fazie prac planistycznych, w tym trasowania linii elektroenergetycznych, które połączą inwestycję z siecią przesyłową. Trwają również działania zmierzające do uzyskania kompletu decyzji administracyjnych, w tym uzyskania warunków przyłączeniowych i pozwolenia na budowę. Spółka szacuje, że ich pozyskanie będzie możliwe już w 2021 roku, podano również.

Energa konsekwentnie rozwija aktywa energetyki odnawialnej. Lokalizacja tych projektów w gminie Przykona, na terenach zrekultywowanych po odkrywkach kopalni węgla brunatnego Adamów, jest ważna ze strategicznego punktu widzenia. Nie tylko zastępują one działające tam wcześniej źródła konwencjonalne, ale jednocześnie wykorzystują istniejącą nadal infrastrukturę przesyłową. Należące do Energi tereny w gminie Przykona posiadają duży potencjał inwestycyjny zapewniając rekultywację terenów pokopalnianych, podkreślił Orlen.

Na terenie tym już teraz działa uruchomiona w lipcu 2020 r. farma wiatrowa Przykona o mocy 31 MW. Obok niej powstanie farma fotowoltaiczna PV Gryf o mocy 20 MW, dla której NTP (Notice to Proceed - ang. polecenie rozpoczęcia prac) wydane zostało z końcem 2020 roku. W momencie oddania do użytku będzie to największa instalacja fotowoltaiczna wśród aktywów OZE Energi. Według szacunków, po wybudowaniu PV Gryf oraz PV Mitra aktywa działające w ramach Centrum OZE Energi byłyby w stanie zasilić ok. 100 tys. gospodarstw domowych, podsumowano.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej PKN Orlen.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

