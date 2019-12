PKN Orlen i Pesa chcą wspólnie opracować pojazdy szynowe zasilane wodorem

"Paliwowe ogniwa wodorowe to bardzo obiecująca technologia w transporcie kolejowym, a współpraca z największym w regionie producentem paliw w tym zakresie daje niepowtarzalną okazję do wdrożenia rozwiązań o dużym stopniu skalowalności. Na początek będą to lokomotywy towarowe z napędem wodorowym. Docelowo będziemy mogli wyprodukować całkowicie bezemisyjny zespół trakcyjny przeznaczony do obsługi ruchu pasażerskiego" - powiedział wiceprezes Pesy Krzysztof Zdziarski podczas konferencji prasowej.