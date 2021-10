PKN Orlen korzysta na drogiej ropie. Przychody wzrosły o 50 procent

Wyniki kwartalne PKN Orlen

PKN Orlen w trzecim kwartale 2021 roku zanotował o 52 proc. wyższe przychody niż przed rokiem - poinformowała w czwartek spółka. Jak dodała, to efekt wyższych notowań produktów rafineryjnych i petrochemicznych na skutek wzrostu cen ropy o 31 dolarów za baryłkę rok do roku.

Zyski ze stacji paliw i inne

Segment petrochemiczny zanotował wzrost EBITDA LIFO o ponad 100 proc. rok ro roku, do poziomu 1,013 mld zł. Według spółki to efekt korzystnego wpływu otoczenia makro w efekcie wzrostu marż produktowych, a także osłabienia złotówki względem euro oraz wyceny i rozliczenia kontraktów terminowych CO2 w ramach wydzielonego portfela transakcyjnego w wysokości 135 mln zł.

Segment rafineryjny osiągnął EBIDTA LIFO na poziomie 1,165 mld zł, co oznacza wzrost o 1,5 mld zł w porównaniu do trzeciego kwartału ubiegłego roku. Przerób ropy wzrósł o 1 proc., do 8,3 mln ton, co oznacza, że wykorzystanie mocy przerobowych sięgnęło 94 proc. Sprzedaż benzyn wzrosła o 11 proc., oleju napędowego o 4 proc., paliwa lotniczego o 41 proc., a autogazu spadła o 6 proc. W ramach wydzielonego portfela transakcyjnego dokonano wyceny i rozliczenia kontraktów terminowych CO2 na 159 mln zł.