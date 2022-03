PKN Orlen ma zgodę na kolejne przejęcie. UOKiK postawił warunek

- Otwieramy ostatni etap budowy multienergetycznego koncernu. Przed tą decyzją była już zgoda Komisji Europejskiej na połączenie PKN Orlen z Lotosem, a wcześniej przejęcie przez płocki koncern spółki Energa. Zgoda na przejęcie PGNiG to ostatni element, który ulega domknięciu - powiedział wicepremier Jacek Sasin, minister aktywów państwowych.

PKN Orlen przejmie PGNiG. Warunek w zgodzie UOKiK

Decyzja warunkowa wydana przez UOKiK przewiduje także obowiązek zawarcia lub utrzymania z Gas Storage Poland umowy powierzającej obowiązki operatora systemu magazynowania po wyzbyciu się kontroli nad tą spółką - poinformowały PGNiG oraz PKN Orlen we wspólnym komunikacie.

Sasin: ostatni etap budowy multienergetycznego PKN Orlen

To element strategii budowy koncernu multienergetycznego. W jej ramach PKN Orlen ma przejąć zarówno Grupę Lotos, jak również PGNiG.

Podczas konferencji prasowej stwierdził, że po zakończeniu fuzji, PKN Orlen będzie o wiele silniejszym koncernem, zdolnym do konkurowania "z największymi podmiotami, z historią dłuższą niż 100 lat".

Wicepremier Sasin wyliczał, że po połączeniu z Lotosem i PGNiG łączna kapitalizacja koncernu PKN Orlen wyniesie 78 mld zł, a roczne przychody sięgną ponad 200 mld zł. - To są sumy pokazujące, że tworzymy podmiot zdolny do tego, by wyzwaniom transformacji energetycznej sprostać - podkreślił.