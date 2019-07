chemia 1 godzinę temu

PKN Orlen: Następne dostawy ropy z Angoli - na początku sierpnia i września

Do płockiej rafinerii PKN Orlen trafią na początku sierpnia i września br. kolejne ładunki ropy naftowej z Angoli, podał koncern. Ładunki po ok. 130 tys. ton zostaną dostarczone z Angoli do Naftoportu w Gdańsku.