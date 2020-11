PKN Orlen nie planuje sprzedaży aktywów w Kanadzie

"Planujemy 'ostrożną kontynuację' działalności wydobywczej w Kanadzie. To nie jest dobry czas na ewentualną sprzedaż tych aktywów" - powiedział Obajtek dziennikarzom przy okazji publikacji strategii do 2030 roku.

Przyznał natomiast, że koncern nie planuje dokładać do działalności rozwojowej kanadyjskiej spółki .

"Na inwestycje rozwojowe spółki w Kanadzie wydaliśmy w rzeczywistości ok. 20% tego, co było planowane 3 lata temu i z dzisiejszej perspektywy mogę powiedzieć, że to była strategicznie słuszna decyzja" - podkreślił.