PKN Orlen pokazał wyniki. Reakcja inwestorów jednoznaczna

PKN Orlen jako jedna z pierwszy spółek publicznych podsumowała wyniki finansowe za 2019 rok. Jako grupa wypracowała prawie 4,5 mld zł zysku. To duży wynik, którego zazdrościć może większość spółek na naszym rynku. Jeśli jednak porównamy go do wyników sprzed choćby roku, okaże się, że firma zanotowała spory regres.