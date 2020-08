PKN Orlen ponownie sponsorem strategicznym Wisły Płock na sezon 2020/2021

"Wypracowaliśmy wspólnie z klubem Wisła Płock korzystne warunki współpracy w nowym sezonie. Zaangażowanie koncernu to odpowiedź na potrzeby klubu i kibiców. PKN Orlen chce promować sukcesy zawodników, tak aby dalej stwarzać im jak najlepsze warunki do wytężonej pracy i osiągania kolejnych sportowych sukcesów" - powiedział członek zarządu PKN Orlen ds. rozwoju i reprezentant koncernu w radzie nadzorczej Wisły Płock Zbigniew Leszczyński, cytowany w komunikacie.

"W najbliższym sezonie chcemy osiągnąć lepsze wyniki sportowe niż w poprzednich rozgrywkach. Dlatego przedłużenie współpracy z tak rozpoznawalną marką jak PKN Orlen to ważne wydarzenie dla klubu. Oznacza nie tylko gwarancję dla funkcjonowania i codziennej działalności, ale także daje szansę na rozwój Wisły Płock. To także wyzwanie. Zrobimy wszystko, aby mecze kończyły się zwycięsko dla Wisły Płock, a kibicie mogli oglądać niezapomniane sportowe widowiska" - dodał prezes Wisły Płock Tomasz Marzec.

PKN Orlen powrócił do sponsorowania piłkarzy nożnych Wisły Płock przed rozpoczęciem sezonu 2016/2017. Koncern do 2007 roku był właścicielem klubu. Po przerwie powrócił do współpracy z Wisłą Płock zostając w 2016 roku sponsorem głównym, a od 2018 sponsorem strategicznym Wisły Płock. W ramach wcześniejszych umów piłkarze promowali m.in. największy w Polsce program lojalnościowy - Vitay oraz inne marki z Grupy Orlen, przypomniano.