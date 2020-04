chemia 54 minuty temu

PKN Orlen przekaże sprzęt ochronny dla DPS-ów kosztem ok. 4 mln zł

Warszawa, 22.04.2020 (ISBnews) - Grupa Orlen rozpoczęła zaopatrzenie domów pomocy społecznej w środki higieny i ochrony niezbędne do walki z pandemią, kosztem ok. 4 mln zł, podała spółka. W tym tygodniu trafią one do najbardziej potrzebujących 21 placówek z całej Polski.