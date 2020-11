PKN Orlen spłacił wierzytelności Ruchu, finalizacja przejęcia w listopadzie

"Dotrzymujemy słowa, dlatego - zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami zostały uregulowane wierzytelności Ruchu wobec wydawców prasy. To kolejny krok, który przybliża nas do sfinalizowania przejęcia kontroli nad spółką. Mamy już gotowy plan rozwoju Ruchu. Pozwoli on tej spółce odzyskać stabilność finansową i odbudować pozycję na rynku, a w konsekwencji - stać się ważną i zyskowną częścią naszego segmentu detalicznego" - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.