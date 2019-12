PKN Orlen spodziewa się zamknięcia transakcji przejęcia Energi w I poł 2020 r.

"Przejęcie Energi to zdecydowanie prostszy proces niż przejęcie Grupy Lotos. Spodziewamy się pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej w ciągu maksymalnie trzech miesięcy" - powiedział Obajtek podczas konferencji prasowej.

Zamknięcia transakcji PKN Orlen spodziewa się w I półroczu 2020 r. Według prezesa, może to mieć miejsce już w kwietniu.

"Nadwyżka produkcji w Grupie Orlen pozwala poprawić zbilansowanie w Grupie Energa o ok. 25%" - powiedział dyrektor wykonawczy ds. energetyki w PKN Orlen Jarosław Dybowski.

Produkcja energii elektrycznej Grupy Orlen to 8 TWh netto, przy czym nadwyżka produkcji to 4,3 TWh. Z kolei produkcja Grupy Energa to 3,6 TWh, a sprzedaż - 19,8 TWh. Po połączeniu pomniejszona luka Grupy Energa wyniosłaby 11,9 TWh, podano w prezentacji.