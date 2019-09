PKN Orlen stoi na stanowisku, że KE nie zablokuje przejęcia Grupy Lotos

"Liczymy, że to się uda, z racji tego, że mamy argumenty, które przemawiają za tym, że to przejęcie jest konieczne, korzystne biznesowo i społecznie i mało tego, w żaden sposób nie ograniczy konkurencji na polskim rynku. Dodatkowo do grona koncernów globalnych wejdzie następny gracz, który również będzie konkurował szerzej na rynku europejskim. Po drugie, Komisja doskonale wie, że te dwie spółki mają jednego właściciela, więc zastosowanie środków zaradczych jest de facto szansą na zliberalizowanie rynku" - powiedział Obajtek w rozmowie z ISBnews w kuluarach XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy.