PKN Orlen: Umowa z partnerem morskiej farmy wiatrowej możliwa w 2020 roku

Wiesław Protasewicz zapowiedział także, że w połowie 2020 r. koncern chce złożyć dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia środowiskowego. "Biorąc pod uwagę fakt, że od pozwolenia środowiskowego do pozwolenia na budowę mija zwykle około dwóch lat, można założyć, że od 2023 roku będziemy gotowi do realizacji tej inwestycji" - powiedział.