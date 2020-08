PKN Orlen uruchomił stację Orlen Drive przy trasie S5, dwie kolejne w 2021 r.

"Mocno stawiamy na rozwój segmentu detalicznego, co dostrzegają nasi klienci. Spełniając ich oczekiwania sukcesywnie zwiększamy liczbę naszych stacji i urozmaicamy ofertę. Dobre wyniki, które nawet w trudnym czasie pandemii koronawirusa notuje detal, potwierdzają nasze kompetencje i ambicje biznesowe w tym obszarze. Dają również solidne podstawy do realizacji nowych projektów" - powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Klienci na stacji Orlen Drive na MOP Wisznia mają do dyspozycji dwie linie umożliwiające zakup produktów gastronomicznych i tankowanie samochodu bez konieczności wysiadania z niego. Dodatkowo, wewnątrz stacji znajduje się samoobsługowy multimedialny kiosk, za pomocą którego można zrobić i zapłacić za zakupy, co skraca czas obsługi klientów, podkreślono.

Dwie kolejne stacje Orlen Drive powstaną w lokalizacjach o równie dużym natężeniu ruchu. Pierwsza zostanie uruchomiona stacja Orlen Drive we Wrocławiu, w pobliżu lotniska. Natomiast druga, zlokalizowana w Warszawie przy al. Prymasa Tysiąclecia. Obie zaczną działać w połowie 2021 r., zapowiedział koncern.

"Nieustannie analizujemy trendy i unowocześniamy nasze stacje, by jeszcze lepiej sprostać oczekiwaniom klientów. Wdrażanie innowacyjnych usług, w połączeniu z ich wysoką jakością, jest gwarantem utrzymania konkurencyjności na wymagającym rynku sprzedaży detalicznej . Wyniki pierwszej stacji Orlen Drive w Michałowicach pokazują, że zmierzamy we właściwym kierunku" - powiedziała członek zarządu PKN Orlen ds. sprzedaży detalicznej Patrycja Klarecka.

PKN Orlen wdrożył ostatnio usługę "mobilnego kasjera". Na wybranych stacjach, znajdujących się na trasach popularnych wakacyjnych kierunków, obsługa prowadzona jest przez dwóch mobilnych kasjerów. Jeden z nich usprawnia tankowanie wyłącznie przy dystrybutorach oznaczonych jako "szybki pas". Umożliwiają one zapłatę tylko za paliwo, a tym samym szybkie zwolnienie dystrybutora kolejnemu kierowcy. Usługa ma być wkrótce dostępna na blisko 400 stacjach koncernu, podał także Orlen.

PKN Orlen stworzył także na blisko 300 stacjach mobilne kasy przy drzwiach wejściowych do budynków stacji. To tzw. kasy ekspresowe do obsługi klientów zaopatrujących się w paliwo i robiących tylko drobne zakupy w sklepie, wynika również z komunikatu.