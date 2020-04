PKN Orlen wprowadza 8 gr/l rabatu na paliwo dla Wojsk Obrony Terytorialnej od 1V

"Umiejętnie łączymy działania biznesowe ze społeczną odpowiedzialnością. Koncentrujemy się na wsparciu służb, które codziennie niosą pomoc Polakom i dbają o ich zdrowie oraz bezpieczeństwo. Rola Wojsk Obrony Terytorialnej jest nie do przecenienia, zwłaszcza w tak trudnym czasie, jakim jest epidemia koronawirusa. Rabat na paliwo dla tej grupy to wyraz naszego uznania i wsparcie w dalszych działaniach. Podpisana umowa oznacza, że już wkrótce tysiące żołnierzy-ochotników WOT będzie mogło korzystać z atrakcyjnych zniżek na paliwo" - powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Wojska Obrony Terytorialnej powstały w 2017 r. To piąty rodzaj sił zbrojnych, obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej oraz Wojsk Specjalnych. Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju zadanie to realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych, przypomniano.

Żołnierze obrony terytorialnej byli dużym wsparciem podczas akcji umożliwiającej Polakom powrót do kraju. Prowadzili pomiary temperatury oraz gromadzili i segregowali karty lokalizacyjne wszystkich pasażerów. Zorganizowali również zdalną pomoc psychologiczną dla osób podlegających kwarantannie. Włączyli się również w akcję pobierania wymazów od osób z podejrzeniem zakażenia, podkreślono.

"Aktualnie w WOT służbę pełni 22 tys. żołnierzy-ochotników, którzy będą bezpośrednimi beneficjentami tego programu. Kolejnych kilka tysięcy czeka na powołanie. Są to żołnierze-społecznicy, obywatele, łączący życie osobiste, cywilną pracę zawodową ze służbą wojskową. W mojej ocenie, program PKN Orlen wzmacnia postawy proobywatelskie, zachęca do podejmowania służby wojskowej, ale też buduje coś, czego bardzo potrzebujemy - prestiż munduru i służby. Dużą jego wartością jest też to, że zaszczepiamy w naszych żołnierzach patriotyzm gospodarczy, będą oni bowiem korzystać ze stacji polskiego koncernu" - powiedział dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. dyw. Wiesław Kukuła, również cytowany w komunikacie.