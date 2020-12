PKN Orlen wyemituje jeszcze w tym roku obligacje warte 1 mld złoych

Orlen podkreślił, że będzie to "pierwsza w historii Europy Środkowej emisja korporacyjnych obligacji zrównoważonych, których oprocentowanie będzie oparte na niezależnym ratingu ESG, czyli ocenie zaangażowania emitenta w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu".

Na co trafią środki uzyskane z emisji? Koncern zaznaczył, że przeznaczone one zostaną na "bieżące projekty inwestycyjne, zgodne z przyjętą strategią osiągnięcia przez koncern neutralności emisyjnej do 2050 roku".