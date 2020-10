PKN Orlen zajął 5. miejsce w ratingu ESG dot. społecznej odpowiedzialności

"W ostatnim czasie istotnie zintensyfikowaliśmy nasze starania o poprawę działalności Grupy Orlen w obszarze zrównoważonego rozwoju. Na początku tego roku wyodrębniliśmy osobną komórkę w PKN Orlen - dział zrównoważonego rozwoju biznesu - dedykowaną wyłącznie tej kwestii. Dwa tygodnie temu - jako pierwsza spółka paliwowa w Europie Środkowej - zadeklarowaliśmy zeroemisyjność netto PKN Orlen do 2050 r. Zaprezentowaliśmy też konkretny plan dojścia do neutralności emisyjnej, zakładając redukcję emisji CO2 o 20% w rafinerii i petrochemii oraz o 33% CO2/MWh w energetyce do 2030 r. W ten sposób podkreśliliśmy, że osią naszych długoterminowych planów jest i będzie zrównoważony rozwój naszej grupy" - powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.