PKO BP będzie obsługiwał pożyczki z tarczy finansowej dla dużych firm

Dostępne instrumenty finansowe w ramach tarczy finansowej PFR dla dużych firm obejmują: preferencyjnie oprocentowane pożyczki płynnościowe, których celem jest zabezpieczenie płynności przedsiębiorstw -udzielane na okres do 4 lat do wartości 1 mld zł; pożyczki preferencyjne będące rekompensatą strat spowodowanych restrykcjami sanitarnymi związanymi z COVID19 z elementem wsparcia płynności - udzielane na okres do 4 lat do kwoty 750 mln zł, z możliwością umorzenia do 75%. Całkowita wartość tarczy finansowej PFR dla dużych firm to 25 mld zł