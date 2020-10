PKO BP: BFG określił nowy docelowy wymóg funduszy własnych od 2024 r.

"BFG wyznaczył ścieżkę dojścia do wyżej wskazanych wymogów. Na poziomie skonsolidowanym na dzień 31 grudnia 2021 roku, 31 grudnia 2022 roku oraz 31 grudnia 2023 roku, wysokość MREL w relacji do TLOF wynosi: 10,06%, 11,35% i 12,65%, co w relacji do TRE wg stanu na 31 grudnia 2019 roku stanowiło odpowiednio: 15,99%, 18,06% i 20,12%. Na poziomie jednostkowym na dzień 31 grudnia 2021 roku, 31 grudnia 2022 roku oraz 31 grudnia 2023 roku wysokość MREL w relacji do TLOF wynosi: 9,59%, 10,83% oraz 12,07%, co w relacji do TRE wg stanu na 31 grudnia 2019 roku stanowiło odpowiednio: 16,05%, 18,12% oraz 20,19%" - czytamy w komunikacie.