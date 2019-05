PKO BP: Inflacja przejściowo przekroczy 3,5% r/r w I kw. 2020 r.

"Podwyższenie prognozowanej przez nas ścieżki inflacji odzwierciedla zarówno silniejsze od naszych przewidywań odbicie inflacji bazowej, jak i zmiany w założeniach co do czynników egzogenicznych (m.in. wyższą trajektorię cen ropy ). Chociaż w I kw. 2020 inflacja CPI może przejściowo przekroczyć 3,5%, nasze założenia dotyczące polityki pieniężnej pozostają bez zmian: przed nami co najmniej kilkanaście kolejnych posiedzeń RPP bez zmian stóp NBP . Bilans krajowych czynników ryzyka dla tej prognozy przechyla się jednak coraz wyraźniej w stronę podwyżek. Czynniki zewnętrzne kumulują się po stronie spadku inflacji i ewentualnej presji na łagodzenie polityki pieniężnej" - czytamy w opublikowanym dziś kwartalniku makroekonomicznym banku.

Jednocześnie ASF w Chinach, a także zawirowania pogodowe na świecie (m.in. susza w Australii) zapowiadają kontynuację wzrostu światowych cen żywności, które podbiją ceny w Polsce. W połączeniu z podniesieniem założeń PKO BP dla cen ropy (82 USD/b na koniec 2019 wobec ok. 70 USD/b wcześniej) oznacza to, że inflacja CPI ma jeszcze przestrzeń do wzrostu w najbliższych miesiącach. Na przełomie lata i jesieni efekty wysokiej bazy obniżą dynamikę cen, ale pod koniec roku inflacja CPI powróci do wzrostu, nawet powyżej 2,5%, przewidują ekonomiści.