PKO BP: Liczba aktywnych aplikacji IKO przekroczyła 5 mln

"5 mln aplikacji IKO to jest dopiero początek drogi, która będzie wiodła do tego, że za 5-10 lat będzie tych aplikacji mobilnych ponad 10 mln. Za kilka lat kontakt głosowy będzie bardzo ważnym elementem rozwoju tej aplikacji" - powiedział prezes Zbigniew Jagiełło podczas konferencji prasowej.

"Nasi klienci są i tylko mobilni - korzystają tylko z aplikacji mobilnej IKO i nie przychodzą do placówek, są klientami, którzy tylko przychodzą do placówek i pewnie już nie zmienią swojego przyzwyczajenia. Ale między tymi dwoma skrajnymi biegunami jest bardzo dużo klientów, którzy i korzystają z rozwiązań technologicznych i przychodzą do oddziałów i w oddziałach naturalną formą kontaktu jest kontakt głosowy, gdzie mówią do pracowników banków o swoich potrzebach i wyzwaniach związanych z finansowanie swoich potrzeb. Wpadliśmy na pomysł, który może nie jest specjalnie innowacyjny, ale ważny - żeby również w aplikacji mobilnej umożliwić im kontakt głosowy" - dodał prezes.

Jak poinformował dyrektor pionu sprzedaży detalicznej w PKO BP Grzegorz Oszest, dziennie bank aktywuje 2,5 tys. nowych kont IKO.

"Co 30 sekund ktoś albo dołącza do nas jako do banku, albo zmienia lub rozszerza zakres bankowania z nami. Cel na liczbę IKO wyznaczają nam klienci, którzy mówią nam, jak oni chcą się z nami komunikować" - powiedział Oszest.

Bank podał, że w ciągu trzech miesięcy od uruchomienia asystenta głosowego użytkownicy IKO przeprowadzili z nim 200 tys. rozmów i wykonali przelewy na 1,5 mln zł.

"Te liczby są małym promilem tego, jakie skale transakcji odnotowujemy w samym IKO, ale napawają ogromnym optymizmem co do tego, jak to rozwiązanie będzie się propagowało wśród naszych klientów. Rozwiązanie umożliwia wykonywanie za pomocą komend głosowych lub poleceń pisanych operacji, takich jak przelewy czy doładowania, czy też pozwala na dość dogłębne zrozumienia ponad 100 innych zagadnień, z którymi klienci się do nas zwracają i udzielenie odpowiedzi w ramach dialogu prowadzonego z asystentem, tudzież przekierowanie do odpowiedniego miejsca w aplikacji mobilnej" - powiedział dyrektor biura rozwoju sztucznej inteligencji PKO BP Kamil Konikiewicz.

"Będziemy bardzo mocno stawiali na poprawę ergonomii i dodatkowe funkcje. Z pewnością będziemy szli w stronę tego, by asystent nie tylko realizował transakcje, nie tylko odpowiadał na bardziej podstawowe pytania, ale szedł w stronę doradztwa finansowego i inteligentnej analityki wydatków, bo to są funkcje, których klienci od nas oczekują. Asystent głosowy będzie wykorzystywany nie tylko w IKO, ale w całym banku" - dodał.

Według dyrektora departamentu usług cyfrowych w PKO BP Michała Macierzyńskiego, bardzo ważnym wdrożeniem w banku okazało się wprowadzenie możliwości zakładania konta "na selfie".

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego wdrożenia, ponieważ już 1/3 wszystkich zakładanych zdalnie rachunków zakładana jest właśnie w ten sposób. Teraz co piąty rachunek w naszym banku jest otwierany w sposób zdalny, idziemy tu zgodnie z rynkowym trendem" - powiedział Macierzyński.

"Wczoraj uruchomiliśmy - i klienci mogą już ściągać wersję na Androida - płatności za autostrady. Jest to nasze autorskie rozwiązanie, robione z naszą spółką PKO Finat. To pozwala nam też planować na przyszłość rozwój IKO" - zaznaczył.

Wśród wdrożeń zaplanowanych na kolejne miesiące są m.in.: obsługa e-Tożsamości, aktywacja IKO na zagranicznych numerach telefonów czy umożliwienie zakupu i obsługi funduszy inwestycyjnych.

"W 2021 rok więcej uwagi chcielibyśmy poświęcić klientom MŚP. To jest bardzo ważny dla naszego banku segment klientów. W tym momencie są dla nich podstawowe funkcje, ale chcemy, żeby klienci mieli własną część IKO i te funkcje firmowe skupiać. Ważne wyzwanie, przed którym stoimy my i cała gospodarka to chmura - chcemy, żeby IKO zaczęło działać w chmurze. Przy 10 mln aplikacji bez chmury tego nie da się zrobić" - powiedział dyrektor.

"Chcielibyśmy w IKO wprowadzić fundusze inwestycyjne, również możliwość łatwiejszego wglądu i zakupu obligacji Skarbu Państwa. Również pracujemy nad wieloma funkcjami płatniczymi w BLIK-u, które jeszcze w tym roku chcemy wdrożyć w IKO "- dodał.

Bank podał, że od momentu uruchomienia w marcu 2013 roku użytkownicy IKO logowali się do niej 2,6 mld razy, wykonali 544 mln transakcji na łączną kwotę 152 mld zł. Klienci PKO BP i Inteligo średnio wykonują w IKO co sekundę 3 płatności mobilne w internecie, co minutę - 216 przelewów, co godzinę - 138 tys. logowań, codziennie - 10,9 mln tapnięć.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 348,04 mld zł na koniec 2019 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

Tagi: technologie, media , telekomunikacja , finanse, bankowość, giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące