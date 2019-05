PKO BP podniosło prognozę wzrostu PKB na 2019 r. o 0,4 pkt do 4,6%

"Podnosimy prognozę wzrostu PKB w 2019 do 4,6% (z 4,2%). Wzrost będzie oparty na popycie krajowym: zarówno inwestycjach, jak i konsumpcji prywatnej. Przewidujemy, że po przejściowym dołku w II kw. 2019, ścieżka wzrostu PKB powróci do wzrostowej tendencji. Kolejne kwartały przyniosą apogeum poziomu inwestycji publicznych (szczyt absorpcji środków z UE do Polski z perspektywy 2014-2020 dopiero przed nami), a także kontynuację wdrażania nowego programu fiskalnego, który będzie wyraźnie stymulować konsumpcję. Trzeba jednak pamiętać o czynnikach ryzyka w otoczeniu zewnętrznym, które w dużej mierze mogą mieć zerojedynkowy wpływ na polską gospodarkę (np. Brexit, który w wersji nieuporządkowanej może bezpośrednio odjąć od wzrostu PKB ok. 1pkt proc.)" - czytamy w kwartalniku ekonomicznym banku.