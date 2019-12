PKO BP podpisał z Cavatina Holding umowę najmu budynku Chmielna 89

"Dogodna lokalizacja, wysoki standard budynku i możliwość dostosowania powierzchni do naszych potrzeb były jednym z kluczowych kryteriów naszego wyboru. W drugiej połowie przyszłego roku na Chmielną 89 przeniesie się około 2 000 pracowników banku" - powiedział wiceprezes PKO BP Rafał Antczak, cytowany w komunikacie.

Chmielna 89 to 14-kondygnacyjny biurowiec, oferujący ponad 25 tys. m2 powierzchni do pracy. Użytkownicy będą mogli skorzystać z usług dostępnych na parterze oraz zielonych kaskadowych tarasów o łącznej powierzchni 370 m2.

"Chmielna 89 w Warszawie jest prestiżowym projektem Cavatina Holding, który wyróżnia wyjątkowa architektura, znakomita lokalizacja oraz innowacyjne rozwiązania technologiczne. To tylko część zalet, dzięki którym budynek zyskał uznanie także na arenie międzynarodowej. Zawarta umowa najmu z PKO Bankiem Polskim to dla nas wyraz ogromnego zaufania i potwierdzenie silnej pozycji Cavatina Holding na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Strategia rozwoju naszej działalności deweloperskiej na najbliższe lata zakłada uruchomienie kolejnych projektów, także w centralnych lokalizacjach Warszawy" - dodał członek zarządu Cavatina Holding Daniel Draga.

