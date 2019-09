PKO BP: Ubezpieczenia komunikacyjne dostępne w aplikacji IKO oraz poprzez iPKO

"Start sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych w aplikacji IKO jest kolejnym krokiem w konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju oferty produktów finansowych w sieci PKO Banku Polskiego. Polisy OC, AC, NNW i Car Assistance są teraz dostępne we wszystkich kanałach dystrybucji banku. Myślę, że nasi klienci docenią łatwość, z jaką będą mogli wybrać ubezpieczenia swoich aut, które będą dopasowane do ich oczekiwań pod względem zakresu ochrony i ceny" - powiedział wiceprezes PKO BP Jan Emeryk Rościszewski, cytowany w komunikacie.

PKO Bank Polski w zakresie oferty ubezpieczeń komunikacyjnych współpracuje z AXA, Benefia (marka Compensa), Proama (marka Generali), InterRisk, Link4, oraz PKO Ubezpieczenia. W ramach jednego pakietu można kupić polisy pochodzące od różnych ubezpieczycieli. Sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych bank rozpoczął w oddziałach we wrześniu 2018 roku. Od sierpnia 2019 roku dostępne są w serwisie internetowym iPKO, podano również.

"Wprowadzenie oferty dla zmotoryzowanych do sprzedaży w serwisie internetowym iPKO i aplikacji mobilnej IKO jest kolejnym elementem rozwoju oferty ubezpieczeniowej PKO Banku Polskiego niezwiązanym bezpośrednio z produktami bankowymi. Bank konsekwentnie rozwija ofertę produktów, które tworzą kompleksowy zestaw ubezpieczeń majątkowych i życiowych. Od lipca tego roku w placówkach banku każdy może kupić najnowszą polisę życiową od PKO Ubezpieczenia - Bezpieczny plan, która zapewnia wypłatę świadczenia bliskim w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej. Klienci otrzymują możliwość wyboru dowolnej sumy ubezpieczenia od 300 tys. zł do 1 mln zł. Składka ubezpieczeniowa dla każdego klienta jest wyliczana indywidualnie, a jej wysokość nie zmieni się przez 5 lat. Bezpieczny plan można kupić ze zniżką w przypadku skorzystania równocześnie z Onkoplanu - ubezpieczenia na wypadek zachorowania na raka, które umożliwia pokrycie kosztów leczenia za granicą do wysokości 1 mln euro" - podsumowano.