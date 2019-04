PKO BP: Wartość polskiego eksportu towarów sięgnie 47,04% PKB w 2020 r.

"Według naszych prognoz, relacja eksportu do PKB w 2019 roku wyniesie 45,69%, ale już w 2020 roku będzie to 47,04%. W ubiegłym roku było to 44,44%" - powiedział wiceprezes PKO BP Maksymilian Kraczkowski podczas spotkania z dziennikarzami.

Wskazał, że coraz odważniejsza ekspansja i wykorzystywanie przez polskich przedsiębiorców szans pojawiających się na globalnych rynkach skutkuje coraz większym wpływem eksportu na wzrost gospodarczy, dzięki czemu możliwe jest utrzymanie dynamiki eksportu na poziomie przewyższającym nominalne tempo wzrostu PKB.

Według prognoz banku, korzystna sytuacja gospodarcza przyczyni się do utrzymania wysokich dynamik eksportu (w euro) - w 2019 roku na poziomie 6,3% r/r i w 2020 roku na poziomie 5,5% r/r wobec 7% w 2018 r.

"Polskie firmy generalnie dostrzegły ogromny potencjał zagranicznych rynków zbytu. Najpierw eksportują do Europy - do takich krajów jak Niemcy, Czechy, Słowacja, czy Ukraina. Natomiast klienci sygnalizują nam kolejne destynacje i na tej podstawie chcemy budować oddziały, by wspomagać ich w ekspansji zagranicznej. Prognoza eksportu w relacji do PKB wysokości 47,04% w przyszłym roku pokazuje, że firmy lokalne budują zasięg międzynarodowyy. Bank, który chce obsługiwać lokalne firmy musi być bankiem międzynarodowym i wspierać klientów poprzez produktu i finansowanie" - podkreślił wiceprezes.

Bank oczekuje, że większość polskiego eksportu kierowana będzie na rynek europejski, przy jego wzrastającym udziale w eksporcie ogółem - do 89,05% w 2020 r. wobec 88,95% w 2018 r.

Według prognoz banku, udział krajów UE w polskim eksporcie zwiększy się do 81,07% w 2020 r. wobec 80,37% w 2018 r.

Bank szacuje - na podstawie tendencji z ostatnich dwóch lat - że w okresie 2019-2020 najszybsze tempo wzrostu eksportu obserwowane będzie w eksporcie do Ameryki Środkowej i Południowej (przeciętnie 6,9%) oraz do Ameryki Północnej (6,5%). Tempo wzrostu eksportu do Azji wyniesie 5,7%, a do Afryki i Europy 6% w latach 2019-2020.

"Rynek europejski dla polskich eksporterów będzie rynkiem dominującym, ale rośnie wyraźnie drugie ramię polskiego eksportu - Azja. Przez następne dwa lata wartość eksportu zwiększy się z 11, 6 mld euro do ponad 13 mld euro w tym kraju. Azja będzie takim rynkiem, który będzie bardzo szybko się rozwijał. Ameryka Północna - tu także będzie wysoki wzrost. Koncentrując się na wszystkich branżach, widać, że rynek USA wykazuje bardzo duże zapotrzebowanie i polskie firmy muszą budować alianse, by sprostać potencjałowi tego rynku. Np. polskie firmy z branży meblarskiej musiałyby konsolidować się, bo sama jednostkowa firma miałaby na tym rynku małe szanse" - powiedział dyrektor pionu rozwoju zagranicznego PKO BP Robert Zmiejko.

Według prognoz PKO BP, różnica między dynamiką importu i eksportu zmniejszy się w 2020 roku do 0,1 pkt proc. wobec 2,7 pkt proc. obserwowanych w 2018 r.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 324,25 mld zł na koniec 2018 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

Tagi: forex , giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące