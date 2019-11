PKO BP wprowadził usługę doradztwa inwestycyjnego Inwestomat

"Naszą cyfrową rewolucją w oferowaniu funduszy rozpoczynamy proces demokratyzacji doradztwa inwestycyjnego. W praktyce oznacza to, że usługa będąca do niedawna dostępna wąskiemu gronu zamożnych klientów staje się w PKO Banku Polskim dostępna dla każdego, kto korzysta z iPKO" - powiedział dyrektor Pionu Klienta Detalicznego w PKO Banku Polskim Szymon Wałach, cytowany w komunikacie.

"Inwestomat powstał w efekcie licznych rozmów z klientami. Staraliśmy się poznać ich oczekiwania i obawy związane z inwestowaniem oraz dowiedzieć się, co mogłoby im pomóc poruszać się w świecie inwestycji. Wyniki badań pokazują, że klienci nie przychodzą do banku 'kupować produkty finansowe', tylko realizować swoje cele życiowe. Otoczenie regulacyjne (głównie MiFID) i rynkowe (silna presja na marże) wymuszają rewizję dotychczasowych modeli dystrybucji funduszy. Równolegle szybko postępują zmiany zachowania klientów, którzy oczekują pełnego dostępu do informacji o swoich produktach. Stąd koncentracja na udrożnieniu i rozwoju funkcji dostępnych w kanałach zdalnych" - powiedziała dyrektor Biura Produktów Inwestycyjnych i Ubezpieczeniowych Paulina Muskała.