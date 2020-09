forex 16 minut temu

PKO BP zrewidował w górę prognozę PKB na 2020 rok o 1 pkt proc. do -2,9%

PKB spadnie w tym roku o 2,9% (wobec wcześniejszej prognozowanych -3,9%), a w przyszłym roku wzrośnie o 4,3% (rewizja w górę o 0,2 pkt proc.), szacują ekonomiści PKO Banku Polskiego. Według nich, w III kw. nastąpił wzrost PKB o ok. 8% kw/kw (wyrównany sezonowo), co poprawiło roczną dynamikę PKB do -1,9%. Bank zakłada, że od początku 2021 roku polską gospodarkę czeka kilkuletni okres silnego wzrostu (powyżej potencjału).