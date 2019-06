PKO Leasing ma po wezwaniu ok. 94,4% udziału w głosach na WZ PCM

"Aktualnie PKOL posiada 11 244 402 akcji PCM, co stanowi ok. 94,4% udziału w kapitale zakładowym PCM, uprawniających do 11 244 402 głosów na walnym zgromadzeniu PCM, co stanowi ok. 94,4% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu PCM" - czytamy w zawiadomieniu.

W końcu maja informowano, że PKO Leasing nabyło w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji PCM 11 244 402 akcji spółki, stanowiących ok. 94,4% kapitału zakładowego, na które zapisy złożono w ramach I fazy wezwania (tj. od dnia 13 maja 2019 r. do dnia 22 maja 2019 r. włącznie).

Jak informowano wcześniej, wezwanie zostanie przeprowadzone w dwóch fazach: od 13 do 22 maja, przy czym przewidywany dzień transakcji nabycia akcji w ramach I fazy to 24 maja 2019 r., a rozliczenia transakcji to 27 maja 2019 r. oraz od 23 maja do 11 czerwca, przy czym przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW w ramach II fazy to 13 czerwca 2019 r., a dzień rozliczenia transakcji to 14 czerwca 2019 r.

Grupa Masterlease jest niezależnym podmiotem świadczącym w Polsce usługi leasingowe i usługi zarządzania flotą, tj. car fleet management. Jednostką dominująca grupy jest notowana na GPW od 2014 r. Prime Car Management (PCM).

