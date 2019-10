PKO TFI będzie zarządzało PPK pracowników Biedronki

"Wybór naszej instytucji do prowadzenia PPK przez największego prywatnego pracodawcę w Polsce jest dla nas olbrzymim wyróżnieniem. Cieszymy się, że nasze doświadczenie we wdrażaniu PPE jak i już szeregu PPK, procentuje" - powiedział wiceprezes zarządu w PKO Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych Łukasz Kwiecień, cytowany w komunikacie.

PKO TFI działa na polskim rynku kapitałowym od ponad 22 lat. Zarządza około 34 mld powierzonymi przez ponad 600 tys. klientów. Oferuje zróżnicowaną ofertę produktową z dostępem do krajowego i zagranicznych rynków finansowych. Uczestnicy funduszy inwestycyjnych z oferty PKO TFI mają dostęp do swoich środków poprzez system transakcyjny i-fundusze.pl oraz za pośrednictwem ok.1100 oddziałów PKO Banku Polskiego dostępnych w całym kraju.

Firmy zatrudniające co najmniej 250 osób muszą wybrać instytucję finansową do zarządzania PPK do 25 października. Kolejne firmy, zatrudniające od 50 do 250 osób są zobligowane do podpisania umowy o zarządzanie PPK od 1 stycznia 2020 roku. Wdrożenie PPK we wszystkich firmach, które podlegają temu obowiązkowi, zakończy się na początku 2021 roku.