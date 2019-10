PKO TFI będzie zarządzało PPK pracowników Lidla

"Wybór naszej firmy do prowadzenia PPK dla tysięcy pracowników Lidla to dla nas ogromne wyróżnienie. Obecnie trwają prace wdrożeniowe, które w tak dużym przedsiębiorstwie są nie lada wyzwaniem. Staramy się wspierać przedstawicieli Lidla na każdym etapie. Mam nadzieję, że pracownicy docenią starania pracodawcy i zdecydują się na tą formę oszczędzania na przyszłość" - powiedział prezes PKO TFI Piotr Żochowski, cytowany w komunikacie.

Pracodawcy, którzy zdecydują się na wybór PPK z oferty PKO TFI otrzymują kompleksową obsługę w postaci intuicyjnych rozwiązań online do obsługi programu zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Dodatkowo PKO TFI zrezygnowało z pobierania z opłat za zarządzanie PPK do 30 czerwca 2020 roku, podano.

"Jako odpowiedzialny pracodawca, mamy świadomość tego, w jaki sposób przyjazne środowisko pracy i stabilne warunki zatrudnienia wpływają na zaangażowanie pracowników. To dzięki nim, jako firma wciąż się rozwijamy. W Lidl Polska zatrudniamy ponad 20 tysięcy osób na podstawie umowy o pracę . Wszystkim gwarantujemy bogaty pakiet benefitów. Wprowadzając PPK wierzymy, że bierzemy udział w budowaniu bezpieczeństwa naszych pracowników. PKO TFI to solidny i wiarygodny partner" - powiedział prezes Lidl Polska Maksymilian Braniecki, cytowany w materiale.

PKO TFI działa na polskim rynku kapitałowym od ponad 22 lat. Zarządza około 34 mld powierzonymi przez ponad 600 tys. klientów. Oferuje zróżnicowaną ofertę produktową z dostępem do krajowego i zagranicznych rynków finansowych. Uczestnicy funduszy inwestycyjnych z oferty PKO TFI mają dostęp do swoich środków poprzez system transakcyjny i-fundusze.pl oraz za pośrednictwem ok.1100 oddziałów PKO Banku Polskiego dostępnych w całym kraju.

Firmy zatrudniające co najmniej 250 osób muszą wybrać instytucję finansową do zarządzania PPK do 25 października. Kolejne firmy, zatrudniające od 50 do 250 osób są zobligowane do podpisania umowy o zarządzanie PPK od 1 stycznia 2020 roku. Wdrożenie PPK we wszystkich firmach, które podlegają temu obowiązkowi, zakończy się na początku 2021 roku.