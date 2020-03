PKO TFI: Obecne wyceny zakładają powrót do normalności w ciągu maks. 3 miesięcy

Wskazał, że skoordynowane działania w obszarze polityki fiskalnej i monetarnej wielu krajów, zwłaszcza zgoda co do pakietu fiskalnego w Kongresie Stanów Zjednoczonych, pozwoliły w ostatnich dniach ustabilizować sytuację na globalnych rynkach. Według niego, bardzo ważne i napawające optymizmem są również pierwsze pozytywne doniesienia odnośnie rozwoju pandemii w Azji i Europie.

"Oceniając bieżącą sytuację na rynkach akcji, można przyjąć założenie, że pierwsza fala umorzeń funduszy na świecie, głównie pasywnych, ma się ku końcowi, a obecne wyceny zakładają powrót do normalności w przeciągu maksymalnie trzech miesięcy. Co ciekawe, tym razem, w przeciwieństwie do poprzedniego tak dużego kryzysu z 2008 roku, inwestorzy indywidualni wyrażają duże zainteresowanie 'przecenionymi' akcjami stając się tym samym znacznym źródłem popytu. Wygląda na to, że odrobili oni tamtą lekcję" - napisał Ziętal w komentarzu przesłanym ISBnews.