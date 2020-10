PKO TFI zawarł łącznie ponad 12 tys. umów o zarządzanie PPK

"Drugi i trzeci etap PPK to kolejny sukces PKO TFI, nasze plany biznesowe zrealizowaliśmy z nadwyżką. Wedle wstępnych danych zawarliśmy 5 tys. 145 umów o zarządzanie z firmami z drugiego etapu (zatrudniające od 50 do 249 osób) i 4 tys. 883 umowy o zarządzanie z firmami z etapu trzeciego (zatrudniającymi od 20 do 49 osób). Od początku programu zawarliśmy łącznie 12 190 umów o zarządzanie PPK. Dla przypomnienia - w ramach pierwszego etapu podpisaliśmy ok. 1,5 tys. umów na zarządzanie z firmami 250+ i ich mniejszymi spółkami z grup kapitałowych. Dzięki temu zarządzamy blisko 750 mln zł na rejestrach ponad 400 tys. uczestników działających już PPK. Wyniki II i III etapu oznaczają, że - patrząc przez pryzmat aktywów i liczby uczestników - potwierdziliśmy naszą pozycję lidera rynku PPK" - powiedział prezes PKO TFI Piotr Żochowski, cytowany w komunikacie.