transport 38 minut temu

PKP Cargo i partnerzy uruchomią przewozy naczep z Poznania do Duisburga od 1 IV

PKP Cargo, Clip Group i Duisport Agency uruchomią od 1 kwietnia regularne połączenia kolejowe z Poznania do Duisburga służące do przewozu naczep samochodowych, podało PKP Cargo. To odpowiedź na ograniczenia w międzynarodowym transporcie samochodowym w czasie epidemii koronawirusa.