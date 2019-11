PKP Cargo oczekuje poprawy w przewozach towarowych w ostatnich miesiącach br.

We wrześniu 2019 roku grupa PKP Cargo przewiozła 8,2 mln ton towarów, co oznacza wzrost o 2,6% m/m br. W porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła także praca przewozowa wykonana przez grupę - wyniosła 2 mld tkm (+1,3%).

Spółka podkreśla, że w ujęciu miesiąc do miesiąca Grupa PKP Cargo odnotowała zwiększone przewozy węgla kamiennego (+9,5%). W ujęciu rok do roku Grupa PKP Cargo przewiozła więcej ładunków w sektorze przewozów intermodalnych. We wrześniu br. przetransportowano 679 tys. ton ładunków, co oznacza wzrost o 4,5% r/r i o 23,3% w stosunku do września 2017 roku. W tej grupie towarów odnotowano także wzrost przewozów w okresie styczeń-wrzesień - o 5,5% w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. i o 18,8% względem 2017 r., podała spółka.