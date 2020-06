PKP Cargo zawarło umowy na rozbudowę Terminala Małaszewicze za ok. 30,6 mln zł

"Umowa z tą spółką przewiduje przebudowę placu składowego i przeładunkowego, przedłużenie placu B wraz z instalacją odwodnienia, wydłużenie torów, przeniesienie rozjazdu, przeniesienie hali celno-garażowej oraz stacji trafo, a także budowę parkingu. Firma Cargotec Finland dostarczy terminalowi suwnicę kołową, a Instytut Pojazdów Szynowych 'Tabor' z Poznania nowoczesny ciągnik szynowo-kołowy do prowadzenia prac manewrowych przy obsłudze jednostek intermodalnych. Terminal wzbogaci się także o kolejny reachstacker do przeładunku kontenerów, który wyprodukuje Zeppelin Polska" - czytamy w komunikacie.

Inwestycja w Małaszewiczach będzie realizowana w tym i przyszłym roku, a planowany koszt całkowity projektu to ponad 30,6 mln zł netto. Zadanie to otrzymało unijne dofinansowanie w wysokości ponad 12,8 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, podano również.

Małaszewicze to największy terminal intermodalny w Grupie PKP Cargo, nazywany także bramą dla Chin do Unii Europejskiej, gdyż tędy przepływa największy strumień ładunków wysłanych drogą lądową z Azji Wschodniej do UE i w odwrotnym kierunku, przypomina spółka.