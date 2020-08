PKP Cargo zawrze aneksy do umów dot. finans. budowy terminala multimodalnego

Maksymalne zaangażowanie PKP Cargo w związku z realizacją inwestycji wynosiło 25 mln zł. Po skorygowaniu modelu finansowego kwota finansowania inwestycji przez PKP Cargo wzrosła do 51,3 mln zł, na co składają się: 20,9 mln zł finansowania kapitałowego (z czego 1,5 mln zł zostało już wpłacone na kapitał zakładowy CTM) oraz 30,4 mln zł pożyczki na finansowanie kapitału obrotowego (prefinansowanie dotacji i finansowanie VAT), co determinuje dodatkowe zaangażowanie finansowe PKP Cargo, wskazano również.