PKP Cargo zmniejszyło przewozy wg masy o 22,2% r/r w styczniu

"W styczniu 2020 roku Grupa PKP Cargo przewiozła na krajowym rynku 6,7 mln ton towarów, co oznacza spadek o 22,2% w stosunku do stycznia 2019 roku. Wykonana przez Grupę PKP Cargo praca przewozowa wyniosła natomiast 1,6 mld tkm (-23,5% r/r). Był to przede wszystkim efekt znacznych spadków przewozów ładunków masowych: węgla kamiennego (m.in. z powodu niższych zamówień ze strony elektrowni, które miały duże zapasy surowca), kruszyw (wolniejsze tempo realizacji inwestycji infrastrukturalnych) i rud metali (wstrzymanie pracy wielkiego pieca w hucie ArcelorMittal w Krakowie). Spadki odnotowali inni przewoźnicy towarowi, którzy także mają w strukturze swojej działalności duży udział ładunków masowych" - czytamy w komunikacie.

Od końca 2018 roku rynek kolejowych przewozów towarowych w Polsce pozostaje w trendzie spadkowym r/r. W styczniu 2020 roku dynamika spadku przewozów r/r ponownie przyspieszyła i jednocześnie była najsilniejsza od grudnia 2018 roku (-14,2%). W wartościach bezwzględnych wolumen przewiezionych ładunków wyniósł w tym czasie 16,7 mln ton (był to najniższy wolumen przewozów rynku od lutego 2016 roku). Trzeci miesiąc z rzędu przewozy na rynku kurczyły się także miesiąc do miesiąca, choć w styczniu 2020 r. dynamika spadku pod względem masy towarowej była wyraźnie niższa niż w poprzednich okresach (-2,4% w styczniu 2020 wobec -12,2% w grudniu 2019 i -7,4% w listopadzie 2019 roku). Przyczynił się do tego m.in. silny wzrost produkcji przemysłowej (+4,5% m/m), podano także.

"Jednocześnie w styczniu 2020 roku dynamika spadku przewozów Grupy PKP Cargo była niższa (-2,1% m/m) w stosunku do konkurencyjnych operatorów kolejowych łącznie (-2,6% m/m)" - podkreślono.

Praca wykonana przez rynek przewozów kolejowych w Polsce skurczyła się r/r dziesiąty miesiąc z rzędu i jednocześnie najmocniej w tym okresie, do poziomu 3,8 mld tkm (-16,1 % r/r). W wartościach bezwzględnych był to najniższy miesięczny wolumen pracy przewozowej rynku od stycznia 2017 roku. Praca przewozowa rynku zmniejszyła się także w ujęciu miesiąc do miesiąca (-4,9 %). Warto jednak zauważyć, iż Grupę PKP Cargo charakteryzowała niższa (-2,0 % m/m) od konkurencyjnych operatorów kolejowych łącznie dynamika spadku wykonanej pracy przewozowej (-7,0 % m/m), czytamy dalej.

W ujęciu miesiąc do miesiąca Grupa PKP Cargo odnotowała zwiększone przewozy węgla kamiennego (+1,2 %), koksu i węgla brunatnego (+16,2 %) oraz metali (+17,1 %).

"Początek 2020 jest trudny dla naszego sektora, ale tego się można było spodziewać, przecież przewozy towarowe w Polsce są uzależnione od przewozów ładunków masowych, które podlegają dużym wahaniom koniunktury. Liczę, że po zapowiedzi większych inwestycji infrastrukturalnych oraz uruchomienia pieca ArcelorMittal w połowie marca koniunktura branży poprawi się w okolicach półrocza" - skomentował prezes Czesław Warsewicz, cytowany w komunikacie.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. PKP Cargo jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2018 r. miało 5,18 mld zł skonsolidowanych przychodów.

