PKP Intercity odebrało do tej pory 46% pojazdów z programu taborowego do 2023 r.

2020 rok przyniósł zakończenie realizacji dwóch kontraktów o wartości ponad 1 mld zł brutto. Do PKP Intercity trafiło 30 najnowocześniejszych w Polsce lokomotyw elektrycznych serii EU160 Griffin, które dla przewoźnika wyprodukowała firma Newag z Nowego Sącza. Nowe pojazdy prowadzą już pociągi w całej Polsce, rozwijając prędkość do 160 km/h. Wartość kontraktu wyniosła 551,4 mln zł brutto.

Natomiast we wrześniu 2020 roku przewoźnik podpisał wartą niemal 200 mln zł brutto umowę z oleśnicką firmą Olkol na modernizację 20 lokomotyw elektrycznych serii EU/EP07. Modernizacja obejmie m.in. zwiększenie maksymalnej prędkości pojazdów ze 125 km/h do 160 km/h.

"2021 rok przyniesie pierwsze efekty innych umów taborowych podpisanych na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy. Bydgoska Pesa modernizuje dla przewoźnika wagony w ramach jeszcze dwóch kontraktów, wartych razem blisko 560 mln zł brutto. Obejmują one unowocześnienie łącznie 120 pojazdów. PKP Intercity odebrało już pierwsze wagony z tej puli. Kolejne będą systematycznie trafiać do przewoźnika w trakcie 2021 roku. W najbliższych miesiącach park taborowy przewoźnika zaczną wzmacniać także pierwsze z 81 nowych wagonów, które w ramach wartego niemal 700 mln zł brutto kontraktu dla PKP Intercity produkuje H. Cegielski Fabryka Pojazdów Szynowych w Poznaniu. Wagony wyposażone m.in. we wzmacniacze sygnału komórkowego, Wi-Fi, gniazdka elektryczne oraz indywidualne oświetlenie będą przystosowane do prędkości 200km/h i będą włączane do pociągów kategorii Express InterCity (EIC)" - czytamy dalej.