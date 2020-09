PKP Intercity wdrożyło zmiany w algorytmie przydzielania miejsc w pociągach

"W pierwszej kolejności w wagonie lub pociągu rezerwowane są skrajne miejsca w kolejnych przedziałach. Po zajęciu tych miejsc dopełniane są kolejne przedziały. W efekcie podróżni będą rozmieszczani w miarę równomiernie we wszystkich wagonach. Nowy sposób przydzielania miejsc obowiązuje na połączenia, które są realizowane od 18 września br. Rozwiązanie to będzie w pełni widoczne od 18 października br., co ma związek z 30-dniowym okresem przedsprzedaży na przejazdy w relacjach krajowych" - czytamy w komunikacie.