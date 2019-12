PKP PLK i Morski Port Police mają umowę ws. prac projektowych torów do portu

"Podpisana dziś umowa między PKP Polskimi Liniami Kolejowymi a zarządem Morskiego Portu Police umożliwia wykonanie prac projektowych na budowę nowych torów , zapewniających bezpośredni dojazd do portu Police. To pierwszy etap objętej porozumieniem inwestycji, która zwiększy konkurencyjność transportu morskiego i kolejowego. Wartość przedsięwzięcia szacowana jest na 122 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Morski Port Police należy do Grupy Azoty. Dokument pozwala na przygotowanie dokumentacji odgałęzienia, prowadzącego ze stacji kolejowej Police do portu Police. Wybudowany zostanie nowy tor i sieć trakcyjna. Zamontowane będą urządzenia sterowania ruchem kolejowym. W ramach inwestycji powstanie także nowy wiadukt kolejowy nad ulicą Jasienicką. Obiekt zapewni sprawny i bezpieczny przejazd pociągów, bez ograniczeń ruchu na drodze wojewódzkiej nr 114 (Nowe Warpno - Tanowo), podano także.

Zarząd Morskiego Portu Police Sp . z o.o. realizuje obecnie prace przedprojektowe w ramach Koncepcji programowo - lokalizacyjnej budowy stacji kolejowej "Police Port" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach budowy linii kolejowej nr 437 do Portu Morskiego Police wraz z opracowaniem wytycznych do SIWZ na przeprowadzenie postępowania na wyłonienie wykonawcy kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie, za który odpowiada ZMPP Sp. z o.o.

"Zakładany efekt projektu to zwiększenie możliwości przeładunkowych portu i poprawa jego dostępności. Obecnie pociągi towarowe, jadące linią Szczecin - Trzebież Szczeciński do portu w Policach muszą przejeżdżać przez oddaloną od portu stację, należącą do zakładów chemicznych. Po wybudowaniu nowego odcinka toru, dostawa ładunków będzie krótsza i sprawniejsza. Możliwy będzie przejazd większej liczby składów. Inwestycja zwiększy konkurencyjność kolei w przewozach towarów, co przyniesie korzyści gospodarcze dla regionu. Przedsięwzięcie stwarza także dodatkowe możliwości rozwoju Grupy Azoty. Co roku spółka wykorzystuje transport kolejowy do przewozu kilku milionów ton produktów i surowców" - czytamy dalej.