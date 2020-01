PKS Gdynia otrzymała 8,2 mln zł pożyczki z Agencji Rozwoju Przemysłu

To niejedyne środki przeznaczone na wsparcie rozwoju przewozów lokalnych. W maju ub.r. ARP udzieliła pożyczki dla PKS w Ostrowcu Świętokrzyskim (4,12 mln zł) oraz PKS Zielona Góra (5,5 mln zł), zaznaczyła Agencja.

"Wsparcie przewoźników lokalnych to dzisiaj bardzo ważne zadanie: pozwala na utrzymanie i rozwój połączeń w gminach i miastach oraz umożliwia poprawę ich komfortu. Udzielając pożyczki PKS Gdynia zyskujemy nie tylko nowego kontrahenta, ale także realnie wpływamy na jakość podróżowania w województwie pomorskim. Cieszę się, że w tym przedsięwzięciu udaje nam się połączyć biznes z poprawą warunków życia mieszkańców północnej części Pomorza" - powiedział wiceprezes ARP Paweł Kolczyński, cytowany w komunikacie.

"Dzisiejsza umowa z PKS Gdynia pokazuje, że nasz program wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw w postaci lokalnych centrów obsługi przedsiębiorców (COP) przynosi oczekiwane rezultaty. To dzięki COP w Gdyni przedsiębiorca znalazł do nas drogę i poszukiwane rozwiązanie. Żeby ten dostęp jeszcze bardziej ułatwić, również w innych rejonach Polski, już wkrótce uruchomimy dwie nowe jednostki"- dodał.

PKS Gdynia jest największym prywatnym przewoźnikiem na rynku przewozów regionalnych i miejskich województwa pomorskiego. To polska spółka , powstała w wyniku prywatyzacji wejherowskiego oddziału PKS. Przewoźnik systematycznie zwiększa skalę prowadzonej

będziemy w stanie zaspokajać potrzeby mieszkańców Pomorza w zakresie mobilności. Jesteśmy także otwarci na współpracę z kolejnymi partnerami, w tym samorządami. To niezbędny warunek dla trwałego funkcjonowania dobrej jakości regionalnego transportu publicznego" - powiedział prezes PKS Gdynia Grzegorz König, również cytowany w komunikacie.

ARP do tej pory udzieliła pożyczek na kwotę blisko 5,6 mld zł. W 2019 było to prawie 418 mln zł, z czego dla dużych przedsiębiorstw 352,2 mln zł, a dla MSP ok. 65,4 mln zł.