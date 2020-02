Plantwear liczy na wyższą dynamikę sprzedaży, otworzy nowe rynki w 2020 r.

"Będziemy inwestować w obróbkę metali, w tym druku 3D, aby uniezależnić się od dostawców. To będą komponenty metalowe do zegarków i biżuterii. Zamierzamy przeznaczyć na to ok. 2 mln zł i chcemy pozyskać na to środki z dotacji jako projekt innowacyjny. Trzy lata temu wprowadzaliśmy nowy materiał również w oparciu o środki unijne. Cała nowa linia produkcyjna zakładamy, że zostanie uruchomiona do końca 2022 r." - dodał prezes.