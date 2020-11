Platforma e-commerce dla firm z regionu CEE - merXu rozpoczęła działalność

"Rynek B2B szybko się zmienia, a my chcemy brać aktywny udział w jego cyfrowej transformacji. Zmiany, które w ostatnich latach zachodziły na rynku e-commerce B2C, teraz mają miejsce w środowisku B2B. Dlatego postawiliśmy sobie za cel wspierać firmy z tego sektora, dostarczając im kompleksowe narzędzie łączące przejrzystość i wygodę użytkowania z funkcjonalnościami znacznie usprawniającymi codzienną pracę i pozwalającymi optymalizować koszty" - powiedział CEO merXu Przemysław Budkowski, cytowany w komunikacie.

Przy projektowaniu merXu jej twórcy inspirowali się platformami sprzedażowymi B2C, pragnąc zaoferować przedsiębiorcom doświadczenia, do jakich są przyzwyczajeni dzisiejsi konsumenci. merXu oferuje jednocześnie szereg funkcjonalności dostosowanych do potrzeb firm prowadzących handel B2B, pomagając optymalizować ich działalność operacyjną.

"Wprawdzie istnieją już platformy typu marketplace dedykowane handlowi B2B, jak choćby Alibaba, ale mają one pewne ograniczenia. Co ważne, merXu powstało w naszym regionie geograficznym i jest dedykowane firmom z tej części Europy - bardzo dobrze znamy tutejsze uwarunkowania, zdajemy sobie sprawę z typowo lokalnych wyzwań, widzimy też ogromny potencjał regionu i dlatego chcemy pomóc przedsiębiorcom go wykorzystać i rozwijać. Zaprojektowaliśmy platformę oraz poszczególne jej funkcjonalności z myślą o likwidowaniu kluczowych barier w wymianie handlowej. Wierzymy, że zbudujemy silną pozycję rynkową i że merXu najskuteczniej odpowie na potrzeby handlowe firm z tej części świata" - podsumował CEO merXu.