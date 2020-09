technologie 1 godzinę temu

Platforma Talkie.ai otrzymała 3 mln zł na dalszy rozwój od Movens VC, LT Capital

Movens VC i LT Capital przeznaczyły 3 mln zł na dofinansowanie dalszego rozwoju Talkie.ai - platformy do samodzielnego tworzenia botów głosowych i zarządzania nimi, podało Talkie.ai. Movens VC zastrzegł sobie przy tym prawo do pierwszeństwa w finansowaniu w kolejnej rundzie, do łącznej kwoty 5 mln zł.