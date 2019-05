Play miał 213,6 mln zł zysku netto, 357,7 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

Zysk operacyjny wyniósł 357,7 mln zł wobec 321,7 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowana EBITDA za okres trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2019 r. wyniosła 576,4 zł, co oznacza wzrost o 11,2% r/r.

"Najważniejsze dane finansowe: Skorygowana EBITDA wyniosła 576 mln zł (+11,2% r/r), odzwierciedlając głównie poprawę marż na usługach i sprzedaży towarów, wynikającą odpowiednio z niższych kosztów roamingu i wyższych cen telefonów komórkowych; zysk netto wzrósł do 214 mln zł (+39,7% r/r), co jest wynikiem wzrostu EBITDA przy wyższej amortyzacji skompensowanej niższymi kosztami finansowymi netto i naliczonym podatkiem dochodowym. Gotówkowe nakłady inwestycyjne wyniosły 238 mln zł (+31,2% r/r), co wynikało z intensywnego, bieżącego procesu inwestycyjnego oraz realizacji płatności za prace wykonane w IV kw. 2018 r. Wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego (FCFE, z uwzględnieniem płatności leasingowych) na poziomie 181 mln zł (+54,3% r/r) odzwierciedlają wyższy zysk EBITDA kompensujący wyższe nakłady inwestycyjne, podczas gdy główną różnicę stanowi niższa zmiana kapitału obrotowego (niższy wzrost zapasów r/r)" - wymieniono w komunikacie.