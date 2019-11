Play miał 233,1 mln zł zysku netto, 645 mln zł skoryg. EBITDA w III kw. 2019 r.

"Z wielką przyjemnością informujemy rynek o poprawie naszej skorygowanej EBITDA trzeci kwartał z rzędu. Rok temu przedstawiliśmy naszą mobilno-centryczną strategię na lata 2019-2022, a dziś ośmielam się powiedzieć, że nasze osiągnięcia przekraczają oczekiwania. Racjonalizacja rynku oparta na podejściu "więcej za więcej" jest wyraźnie widoczna. W trzecim kwartale rozwinęliśmy to podejście, dodając nowe mobilne pakiety konwergentne, takie jak Homebox TV i bogatsze pakiety danych dla segmentu B2B. Pozycja lidera w szybkości własnej sieci przez ostatnie dwanaście kolejnych miesięcy jest faktem i dowodem, że jakość za rozsądną cenę się opłaca" - skomentował prezes P4 Jean Marc Harion, cytowany w komunikacie.

Na koniec września dług netto do skorygowanej EBITDA osiągnął 2,83x, wobec 3,11x na koniec 2018 roku, dzięki solidnemu generowaniu gotówki, ciągłej spłacie pożyczki uprzywilejowanej i wzrostowi skorygowanej EBITDA, pomimo wypłaconej w II kw. dywidendy w kwocie 368 mln zł, podała spółka.

Play podał, że aktywna baza klientów kontraktowych powiększyła się o 121,5 tys., co zostało skompensowane liczbą rezygnacji klientów ofert przedpłaconych, w tym migracją do bazy kontraktowej.

Średnie ARPU wzrosło w III kw. do poziomu 33,4 zł (+2,8% r/r) oraz do 32,7 zł (+1,4% r/r) w pierwszych 9 miesiącach 2019 r., przy utrzymaniu udziału pakietowych kart SIM na poziomie 42%. Spółka zanotowała 20,3 tys. klientów usługi Play Now Box TV uruchomionej komercyjnie w kwietniu 2019 r.