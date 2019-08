Play podwyższył oczekiwania skorygowanej EBITDA do 2,3-2,4 mld zł w 2019

"W rezultacie znakomitych wyników Play w pierwszej połowie tego roku podnosimy nasze całoroczne oczekiwania. Jesteśmy przekonani, że bardziej racjonalne otoczenie rynkowe i nasza dyscyplina w realizacji strategii mobilno- centrycznej wspierają tworzenie wartości dla akcjonariuszy Play. W ostatnim kwartale kontynuowaliśmy rozbudowę naszego portfolio usług, wprowadzając komercyjnie Play Now TV Box z obiecującymi wynikami, jak również naszą mobilną ofertę konwergentną Homebox. Rozbudowa sieci przynosi owoce nie tylko w postaci redukcji kosztów roamingu krajowego, ale również poprzez oferowanie unikalnych doświadczeń klientów dzięki przyspieszonemu rozwojowi naszego zasięgu 5G Ready, a wkrótce również dzięki przejętej niedawno światłowodowej sieci dosyłowej 3S. Utrzymujemy naszą korporacyjną kulturę efektywności, wprowadzając dalsze usprawnienia wydajności poprzez cyfryzację procesów biznesowych. Wszystko to przyczynia się do naszego sukcesu i z niecierpliwością oczekuję, że w nadchodzących kwartałach

przedstawię Państwu nasze postępy" - skomentował prezes Jean Marc Harion, cytowany w komunikacie.