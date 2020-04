Play przybliży seniorom nowe technologie w ramach akcji 'zostańwdomu'

" Chcemy ułatwić seniorom osiągnięcie technologicznej samodzielności, a jednocześnie sprawić, że poczują się ważną częścią społeczności Play. Pragniemy pomóc im zdobyć umiejętności, dzięki którym będą mogli lepiej zadbać o swoje bezpieczeństwo w czasie kwarantanny, a kiedy zagrożenie minie - cieszyć się pełnią możliwości, jakie stwarzają Internet i nowe technologie. Zachęcamy więc młode osoby do tego, by przekazały nasze treści osobom starszym ze swojego najbliższego otoczenia" - powiedział dyrektor ds. doświadczeń klientów z Play Bartek Lechowski, cytowany w komunikacie.

"Zostaną one przygotowane we współpracy z 'Dancingiem Międzypokoleniowym' - to projekt, którego ideą jest przełamywanie stereotypów związanych z postrzeganiem starości, walka z wykluczeniem społecznym ze względu na wiek, a także łączenie pokoleń. Cała akcja zakończy się konkursem, w którym seniorzy będą mogli pochwalić się nowymi umiejętnościami. Partnerem technologicznym i fundatorem nagród jest Samsung" - czytamy dalej.