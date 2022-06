Płonie amerykański terminal LNG. Ceny gazu na giełdzie skoczyły ostro w górę

Ceny gazu na najważniejszej giełdzie w Europie w czwartek poszły raptownie w górę. To efekt bardzo niepokojących informacji, jakie napłynęły z USA. Kluczowy terminal eksportujący gaz stanął w płomieniach. Doszło tam do eksplozji. Dostawy z terminala LNG we Freeport mogą być zablokowane nawet przez kilka tygodni.